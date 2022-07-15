Байден рассказал, как идут переговоры по нефтяному вопросу с Саудовской Аравией

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Сегодня представители Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравии обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках. В США ожидают, что их ближневосточные партнеры предпримут необходимые шаги в ближайшие недели. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден.

«И я делаю все, что могу, для увеличения предложения для США. Я ожидаю, что это произойдет. Саудовская сторона осознает срочность данного вопроса», - предает ТАСС слова президента США.

Напомним, что в пятницу Джо Байден прибыл в Эр-Рияд и встретился с саудовским наследным принцем Бен Салманом. Главная цель его визита - уговорить ближневосточных партнеров увеличить поставки топлива.

Добиться этого президент США хочет, чтобы остановить рост цен на бензин в стране. Именно этот вопрос сейчас наиболее сильно волнует рядовых американцев, так как он негативно влияет на инфляцию.