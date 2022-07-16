Политолог рассказал, почему должность главы Роскосмоса досталась Борисову

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Возможной причиной назначения Юрия Борисова на должность главы Роскосмоса могли стать успехи российского военного ракетостроения. Теперь перед новым гендиректором стоит задача распространить достижения на космическую научную отрасль, считает политолог Юрий Светов.

«У нас в военном ракетостроении произошел прорыв потрясающий, мы вот гиперзвуковые ракеты разнообразные сделали. То, чего ни у кого в мире нет. И, возможно, одна из задач, поставленных перед Борисовым, - это достижения военного ракетостроения распространить и на ту отрасль, которая занимается наукой», - сказал он.

Светов добавил, что Борисов хорошо знает весь военно-промышленный комплекс и нужных людей, а значит через знакомства может организовать сотрудничество в разных форматах.

«Еще, мне кажется, он гораздо более системный человек. Он поменьше занимается пиаром своим и всякими выступлениями, заявлениями. Он на этой задаче - руководство Роскосмосом - сосредоточится и будет ее решать», - подчеркнул политолог.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности вице-премьера Юрия Борисова и назначил на это место главу Минпромторга Дениса Мантурова. Сам Борисов получил должность главы Роскосмоса. Будущее место работы занимавшего этот пост Дмитрия Рогозина пока не определено.