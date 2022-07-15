Госдума утвердила Мантурова на пост вице-премьера

За его кандидатуру проголосовали 394 депутата из 395.

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Государственная дума России в ходе внеочередного заседания утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства.

За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, один воздержался. Ранее рассмотреть кандидатуру Мантурова предложил глава кабмина Михаил Мишустин.

О том, что министр промышленности и торговли может стать вице-премьером, стало известно во вторник, 12 июля. В тот день российский лидер Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым число вице-премьеров увеличилось с десяти до одиннадцати.

Сегодня в ходе выступления в ГД Мантуров рассказал, производство какого оружия в настоящий момент является приоритетным для страны.