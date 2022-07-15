Рогозин прокомментировал уход с поста главы Роскосмоса

По его словам, он пришел работать в госкорпорацию в самое сложное для космической отрасли время.

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Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, прокомментировав свой уход с поста главы госкорпорации, рассказал, что был назначен гендиректором в самое сложное время. По его словам, команде каждый день приходилось искать деньги, чтобы не остановились предприятия.

«Я пришел работать в Роскосмос в конце мая 2018 года, то есть четыре года назад, - в самое сложное для нашей отрасли время. Центр Хруничева находился, по сути, в банкротном состоянии - не было даже средств на выплату зарплаты», - подчеркнул Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

По его словам, в момент его назначения проектирование в конструкторских бюро предприятий Роскосмоса, как и 50 лет назад, шло с помощью ватмана и кульманов, часть оборудования устарела.

Он отметил, что «отрасль была практически деморализована, отсутствовало понимание дальнейших путей развития, как и куда двигаться».

«Спустя четыре года я оставляю отрасль, которая сумела выбраться из болота системного кризиса, которая теперь имеет видение своих перспектив, которая работает над созданием новой, конкурентоспособной ракетно-космической техники», - подытожил Дмитрий Рогозин.

Напомним, в пятницу, 15 июля, президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Новым главой госкорпорации был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.