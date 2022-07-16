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Учителя из Мариуполя посетили Кронштадт с экскурсией по парку «Остров фортов»

Виктория Ивашечкина
15:21 16.07.2022
Для педагогов и учащихся была подготовлена большая культурная программа с посещением «точек притяжения» Санкт-Петербурга.
Учителя из Мариуполя посетили Кронштадт с экскурсией по парку «Остров фортов»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В субботу, 16 июля, музейно-исторический парк «Остров фортов» посетила группа из двадцати учителей, прибывших из Мариуполя - города-побратима Санкт-Петербурга.

Педагоги приехали в город вместе с учащимися в рамках программы «Петербургские каникулы». Для мариупольских учителей была подготовлена большая культурная программа с посещением «точек притяжения» Санкт-Петербурга, в число которых входит «Остров фортов». В конце встречи педагогам вручили памятные подарки.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экскурсия в кронштадтский музейно-исторический парк была организована проектом «Остров фортов» совместно с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Администрацией Кронштадтского района.

Во время прогулки учителя осмотрели тематические площадки парка, рассказывающие об основных этапах развития отечественного флота и Кронштадта. А также узнали о проводимой работе по спасению легендарных кронштадтских фортов - морских оборонительных сооружений, за триста лет не пропустивших к Санкт-Петербургу ни одного вражеского корабля.

В конце мая в «Острове фортов» провели более 150 бесплатных экскурсий для школьников Кронштадта за три недели. Сообщалось, что в этих экскурсиях приняло участие более 3 500 учащихся общеобразовательных учреждений Кронштадта.

Ранее руководитель проектного офиса по созданию кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала «Звезде» о ходе его развития. Она отметила, что за три года был завершен самый сложный этап. Впереди ждет развитие парка, реставрация фортов и развитие инфраструктуры города.

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