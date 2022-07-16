Учителя из Мариуполя посетили Кронштадт с экскурсией по парку «Остров фортов»

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Экскурсия в кронштадтский музейно-исторический парк была организована проектом «Остров фортов» совместно с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Администрацией Кронштадтского района.

Во время прогулки учителя осмотрели тематические площадки парка, рассказывающие об основных этапах развития отечественного флота и Кронштадта. А также узнали о проводимой работе по спасению легендарных кронштадтских фортов - морских оборонительных сооружений, за триста лет не пропустивших к Санкт-Петербургу ни одного вражеского корабля.

В конце мая в «Острове фортов» провели более 150 бесплатных экскурсий для школьников Кронштадта за три недели. Сообщалось, что в этих экскурсиях приняло участие более 3 500 учащихся общеобразовательных учреждений Кронштадта.

Ранее руководитель проектного офиса по созданию кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала «Звезде» о ходе его развития. Она отметила, что за три года был завершен самый сложный этап. Впереди ждет развитие парка, реставрация фортов и развитие инфраструктуры города.