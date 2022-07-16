Учителя из Мариуполя посетили Кронштадт с экскурсией по парку «Остров фортов»
Для педагогов и учащихся была подготовлена большая культурная программа с посещением «точек притяжения» Санкт-Петербурга.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В субботу, 16 июля, музейно-исторический парк «Остров фортов» посетила группа из двадцати учителей, прибывших из Мариуполя - города-побратима Санкт-Петербурга.
Педагоги приехали в город вместе с учащимися в рамках программы «Петербургские каникулы». Для мариупольских учителей была подготовлена большая культурная программа с посещением «точек притяжения» Санкт-Петербурга, в число которых входит «Остров фортов». В конце встречи педагогам вручили памятные подарки.
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