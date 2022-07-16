МО РФ: до 200 националистов и наемников уничтожены в Николаеве в результате удара ВКС
В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожены до 200 боевиков нацбатальонов и иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. С его слов, также были уничтожены 13 единиц бронированной и автомобильной техники.
«На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», - рассказал Конашенков.
Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что большая часть наемников на Украине была уничтожена вследствие низкого уровня подготовки. Число наемников в боевых подразделениях Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в Донбассе сократилось на порядки, уточнил Конашенков.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.