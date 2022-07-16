В Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих для ракет «Точка-У» и РСЗО

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 25-ти районах», - отметил Конашенков.

Ранее он рассказал об ударе ВКС РФ по позициям ВСУ и иностранных наемников в Николаеве, в результате чего до 200 боевиков были уничтожены.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.