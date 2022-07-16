Момент преследования подозреваемого в убийстве семьи в Новошахтинске сняли на видео

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказались кадры преследования подозреваемого в убийстве четырех человек и покушении на жизнь маленькой девочки в Новошахтинске в Ростовской области.

Как сообщили в Следственном комитете, задержанным оказался 36-летний местный житель. В настоящий момент следователи допрашивают его по обстоятельствам совершенного преступления, устанавливается полная картина произошедшего.

Накануне, 15 июля, под Ростовом произошло убийство семьи из четырех человек. Их тела с огнестрельными ранениями нашли в квартире. Одна девочка была доставлена в медучреждение.

Ранее СК показал кадры из квартиры, где были найдены тела погибших. По опубликованному видео можно определить, что погибшие родственники проживали в доме, который выглядит как заброшенное здание, непригодное для жизни.