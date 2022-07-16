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Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске задержан

Ян Брацкий
09:05 16.07.2022
Им оказался 36-летний местный житель, сейчас его допрашивают следователи.
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске задержан
© Фото: SU_SKR161, Telegram
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В Новошахтинске Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в Новошахтинске», - говорится в сообщении ведомства.

В минувшую пятницу, 15 июля, в Новошахтинске была убита семья из четырех человек. Их тела с огнестрельными ранениями нашли в квартире. Одного ребенка доставили в местную больницу.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео из квартиры, где были обнаружены тела. На кадрах видно, что погибшие родственники проживали в заброшенном доме.

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