СК РФ опубликовал видео из Новошахтинска, где расстреляли четырех человек

© Видео: Следственный комитет © Фото: Следственный комитет

Следственный комитет опубликовал видео из Новошахтинска в Ростовской области, где неизвестный расстрелял семью. На кадрах видно, что родственники проживали в заброшенном доме. Рядом с домом на веревке сушатся многочисленные детские вещи. На месте трагедии продолжают работать правоохранительные органы.

Напомним, в пятницу, 15 июля, неизвестный убил четверых членов одной семьи в Новошахтинске. В квартире были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями, один из которых несовершеннолетний. Еще одного ребенка с огнестрельным ранением доставили в местную больницу.

Сейчас выясняются все обстоятельства и мотив произошедшего, разыскиваются лица, причастные к совершению преступления. Кроме этого, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства четырех человек в Новошахтинске.