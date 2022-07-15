Еврокомиссия предложила вывести сельхозпродукцию из-под санкций

В новом пакете санкций ЕС также собирается ввести эмбарго на поставки российского золота.

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Еврокомиссия предложила уточнить санкции против России таким образом, чтобы они не препятствовали торговле сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами. Об этом говорится в заявлении ЕК в пятницу, 15 июля.

«Пакет (санкций. - Прим. ред.) подтверждает, что санкции ЕС никоим образом не нацелены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией», - сообщили в Еврокомиссии.

В новом пакете санкций Евросоюз также собирается ввести эмбарго на поставки российского золота.

Ранее премьер-министр Венгрии назвал антироссийские санкции ЕС «выстрелом себе в легкие». По его словам, политика Евросоюза дала обратный эффект и теперь европейская экономика «везде задыхается». В МИД РФ, в свою очередь, заявляют, что просить Европу отменить санкции Россия не собирается, так как на ней «свет клином не сошелся».