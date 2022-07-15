Еврокомиссия предложила запретить импорт российского золота в новом пакете санкций

ЕК также продлит санкции против России до января 2023 года.

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Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России, в него входит эмбарго на импорт российского золота. Об этом говорится в распространенном ЕК заявлении.

«Сегодняшний пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, а также усиление контроля за нашим экспортом современных технологий двойного назначения», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что санкции Евросоюза против России планируется продлить до января 2023 года. При этом особо отмечается, что они никоим образом не нацелены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между РФ и третьими странами.

Агентство Reuters сообщало, что ЕК планирует скорректировать ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия. Днем ранее транзакции с РФ, касающиеся продовольствия, удобрений и посевных материалов разрешил Минфин США.