Еврокомиссия предложила запретить импорт российского золота в новом пакете санкций
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России, в него входит эмбарго на импорт российского золота. Об этом говорится в распространенном ЕК заявлении.
«Сегодняшний пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, а также усиление контроля за нашим экспортом современных технологий двойного назначения», - говорится в сообщении.
В пресс-релизе также отмечается, что санкции Евросоюза против России планируется продлить до января 2023 года. При этом особо отмечается, что они никоим образом не нацелены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между РФ и третьими странами.
Агентство Reuters сообщало, что ЕК планирует скорректировать ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия. Днем ранее транзакции с РФ, касающиеся продовольствия, удобрений и посевных материалов разрешил Минфин США.