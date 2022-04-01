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В МИД заявили, что Россия не будет просить отменить санкции

Марина Крижановская
07:46 01.04.2022
Высокопоставленный дипломат отметил, что «Евросоюз - не центр вселенной».
В МИД заявили, что Россия не будет просить отменить санкции
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Российская сторона не имеет намерений просить европейские страны об отмене санкционных ограничений. С таким заявлением выступил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

Кобринец сказал, что на Европейском союзе «свет клином не сошелся» и Россия имеет определенный запас прочности. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Просителями - в плане отмены санкций - мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся», - сообщил высокопоставленный дипломат.

Накануне сообщалось, что Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США пересмотрело ранее введенные санкции против России. Изменения коснулись в части поставок минеральных удобрений из России на американские рынки.

Сообщается, что данная мера призвана не допустить дефицита химической продукции. Так, удобрения из России были приравнены в США к продуктам первой необходимости наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

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