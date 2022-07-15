Путин заслушал на Совбезе доклады директора ФСБ и министра внутренних дел
Владимир Путин заявил, что, несмотря на наличие острых и чувствительных вопросов, нельзя забывать о текущей ситуации в регионах Российской Федерации.
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Президент России Владимир Путин заслушал на Совбезе доклады директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
«Уважаемые коллеги, мы в ежедневном режиме занимаемся наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим. Докладчики у нас Бортников и Колокольцев», - сказал Путин.
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