В стране и мире Путин заслушал на Совбезе доклады директора ФСБ и министра внутренних дел Тимур Шерзад Владимир Путин заявил, что, несмотря на наличие острых и чувствительных вопросов, нельзя забывать о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заслушал на Совбезе доклады директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. «Уважаемые коллеги, мы в ежедневном режиме занимаемся наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим. Докладчики у нас Бортников и Колокольцев», - сказал Путин. Ранее Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. Во главе соответствующего оргкомитета встанет Дмитрий Медведев. Также президент России Путин назначил Дениса Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика