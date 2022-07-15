Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия победы Красной армии над вермахтом в Сталинградской битве. Документ опубликован сегодня на интернет-портале правовой информации.

В тексте указа говорится об особом значении Сталинградской битвы в достижении Победы в Великой Отечественной войне. В связи с исполняющейся 2 февраля 2023 года 80-й годовщиной разгрома советскими войсками фашистских захватчиков в этом сражении глава государства постановил образовать организационный комитет для подготовки и проведения праздничных мероприятий. Его председателем назначен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Сталинградская битва - одно из важнейших и ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Победа РККА оказала большое влияние на дальнейший ход войны, заложив прочную основу для полного разгрома нацистской Германии.