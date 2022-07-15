«Много сделал для советского футбола»: Газзаев поделился воспоминаниями о Ярцеве

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве. Напомним, в пятницу, 15 июля, известный футбольный тренер скончался в Москве на 75-м году жизни. Так, по данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

«Это просто крайне печальная новость, никто не ожидал. Я бы хотел выразить искренние соболезнования родным и близким. Я его очень хорошо знал. Это был настоящий друг, товарищ, прекрасный спортсмен, который очень много сделал для советского футбола и для клуба "Спартак"», - отметил Газзаев.

Ранее источник сообщил «Звезде» о том, что Георгий Ярцев скончался у себя дома, он потерял сознание, медики не смогли его реанимировать. Смерть знаменитого тренера подтвердили в ФК «Спартак». Георгий Ярцев играл за клуб, а в 1996 году под его руководством красно-белые взяли золотую медаль чемпионата России.