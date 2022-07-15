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Источник раскрыл подробности смерти футбольного тренера Ярцева

Анна Касаткина
17:31 15.07.2022
По словам собеседника «Звезды», тренер скончался у себя дома.
Источник раскрыл подробности смерти футбольного тренера Ярцева
© Фото: Nataliya Kondratenko, RussianLook, globallookpress
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Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев скончался у себя дома, он потерял сознание, медики не смогли реанимировать. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил источник.

«Умер дома. Потерял сознание. Вызвали скорую. Реанимировать не смогли», - сказал собеседник.

Смерть тренера подтвердили в ФК «Спартак». Ярцев играл за клуб, а в 1996 году под его руководством красно-белые взяли золотую медаль чемпионата России.

«Его голы за красно-белых, знаменитый "пионеротряд" 1996 года и фирменная улыбка - навсегда в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта», - говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

По данным СМИ, причиной смерти тренера стала острая сердечная недостаточность.

Ярцеву было 74 года. С 2003 по 2005 год он возглавлял сборную России.

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