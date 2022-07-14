Минфин США разрешил торговать с РФ продовольствием и удобрениями

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Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая снимает часть ограничений на торговлю с Россией. Документ опубликован на сайте ведомства.

Американским компаниям теперь разрешено проводить транзакции, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами, медицинскими изделиями, а также запасными частями и комплектующими, программным обеспечением для медицинских устройств. В частности, это касается профилактики, диагностики или лечения коронавируса, в том числе проведения медицинских исследований и клинических испытаний.

Помимо этого, согласно сообщению, Соединенные Штаты вывели из-под ограничений бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GMBG и «дочку» Альфа-банка в Казахстане - JSC Alfa Bank.

После начала специальной военной операции на Украине Россия стала лидером по количеству санкций против нее - введено более 2500 тысяч различных ограничительных мер. Ранее президент Владимир Путин заявил, что санкционные ограничения в отношении России наносят больше вреда именно тем странам, которые их вводят. В дальнейшем такая политика может привести к тяжелым и катастрофическим последствиям, добавил он.