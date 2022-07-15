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Reuters: Еврокомиссия 15 июля смягчит некоторые санкции против России

Виктория Ивашечкина
15:43 15.07.2022
При этом, как утверждается, ЕК намерена предложить ввести новые ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях.
Reuters: Еврокомиссия 15 июля смягчит некоторые санкции против России
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Еврокомиссия предложит в пятницу, 15 июля, изменить антироссийские санкции для того, чтобы ограничения не мешали экспорту продовольствия. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванных чиновников. 

«ЕК скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия», - сказано в сообщении агентства.

Кроме этого, Еврокомиссия может предложить дополнить санкции ограничениями по золоту, химической промышленности и машиностроению. Как утверждает СМИ, речь идет о запрете на импорт российского золота в страны ЕС.

Также ЕК намерена предложить ввести новые ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Евросоюзе готовится к рассмотрению седьмой пакет санкций против России, в котором не будет ограничения на поставки газа. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, ряд европейских стран очень сильно зависит от голубого топлива из России.

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