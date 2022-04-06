Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме

Журналисты зафиксировали момент, когда глава государства оказался один и начал растерянно бродить по залу Белого дома, а затем нашел себе компанию из зала.

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Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама и его жена Мишель посетили Белый дом, сфокусировав все внимание присутствующих на себя. Действующему лидеру США Джо Байдену пришлось расхаживать из стороны в сторону в одиночестве и разводить руками. Ситуация произошла во время мероприятия, посвященного реформе здравоохранения.

Представители прессы зафиксировали момент, когда глава государства оказался один и начал растерянно бродить по залу Белого дома, а затем нашел себе компанию из зала. Участники мероприятия окружили Обаму, таким образом оставив американского лидера без внимания.

Байден уже не раз становился героем конфузных ситуаций, что породило слухи о наличии у него проблем со здоровьем. Так, Байден наградил посмертно Почетной медалью живого военнослужащего. А в марте в ходе выступления перед Конгрессом США он оговорился и назвал украинцев иранцами.

Сегодня бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор заявил, что продвижение НАТО к границам России за счет Украины можно назвать самой большой ошибкой Байдена.