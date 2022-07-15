В МО РФ заявили об ударе ракетами «Калибр» по украинским военным целям в Виннице

В российском оборонном ведомстве заявили, что на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в момент удара ракетами «Калибр» по гарнизонному Дому офицеров в Виннице там проходило совещание командования украинских воздушных сил с поставщиками вооружений из-за рубежа.

Он подчеркнул, что удар был нанесен по военному объекту. По словам официального представителя российского оборонного ведомства, на совещании обсуждали передачу украинской стороне самолетов, средств поражения и организацию ремонта авиапарка. Конашенков добавил, что все участники совещания были уничтожены.

Также он рассказал об ударах по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в Харькове. В результате погибли до 200 украинских военных, среди них порядка 50 иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. Помимо потерь в личном составе, были уничтожены 19 единиц вооружения и военной техники.

Ранее «Звезда» рассказала о работе РСЗО «Ураган», которые ведут огонь по артиллерийским позициям противника в ходе спецоперации на Украине. Поскольку системы накрывают огнем большую площадь, каждый удар тщательно просчитывается и корректируется.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов