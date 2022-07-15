Сбитыми украинскими самолетами стали два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России сбили четыре украинских самолета за сутки. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков.

Оставшиеся два украинских самолета стали жертвой российских средств ПВО. Официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что ими стали два штурмовика Су-25. Это произошло в районе населенного пункта Бармашово в Николаевской области.

Также российскими средствами ПВО было уничтожено девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая (Харьковская область), Новая Каховка (Херсонская область), и Веселая Тарасовка (ЛНР).

Конашенков рассказал и о перехвате девяти украинских снарядов РСЗО «Ураган». Это произошло в районах Харцызска, Коровьего Яра, Ханженково в ДНР, Андреевки в Харьковской области, а также Томарино в Херсонской области.

Еще Игорь Конашенков рассказал об уничтожении ракетами «Калибр» участников совещания, проходившего в Виннице. Ими стали представители украинского командования военной авиации и иностранные поставщики.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов