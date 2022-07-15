Армия В Виннице уничтожены участники совещания ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия Как сообщается, 14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. © Видео: Минобороны России © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress Читайте нас на: В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении участников совещания командования военно-воздушных сил Украины и иностранных поставщиков оружия. Как уточнил в ходе брифинга официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 14 июля «Калибрами» удалось нанести удар по зданию Дома офицеров в Виннице. «В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения», - сказал он. Также в ходе совещания обсуждался ремонт украинского авиапарка. Конашенков заявил, что в результате удара участники совещания были уничтожены. Ранее «Звезда» показала иностранное оружие, брошенное украинскими националистами в Луганской Народной Республике. Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика