«Ураганом» по противнику: кадры работы расчетов РСЗО в ходе СВО

В ходе спецоперации расчеты РСЗО наносят удары по артиллерийским позициям украинских войск. Каждая система способна выпустить 16 ракет за 12 секунд.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Артиллеристы прекрасно знают, какие площади можно накрыть огнем из РСЗО «Ураган». Поэтому каждый удар тщательно просчитывается и корректируется. Этот «Ураган» должен быть максимально управляемым.

Всего за 12 секунд из 16 направляющих вылетают тяжелые ракеты. Совсем не зря эта система называется «Ураган» - они летят на более чем 35 километров, и там, куда они упадут, лучше не стоять.

Главная задача для артиллериста после каждой стрельбы - как можно быстрее сменить позицию. Отстрелявшись, дивизион «Ураганов» сворачивается и под прикрытием леса едет на перезарядку.

При заряжании таких больших ракет, конечно, одной человеческой силы недостаточно - используется кран-балка. Калибр «Урагана» - 220 миллиметров. Бойцы работают предельно осторожно. На полную перезарядку РСЗО по нормативам на оценку «отлично» должно уходить не более 14 минут. Но поскольку работа ведется в полевых условиях и боевых, военнослужащие укладываются в среднем не более чем в 16 минут.

Получается, на загрузку одной ракеты уходит не более минуты. После перезарядки необходимо снова сменить позиции. Дивизионы систем залпового огня - слишком привлекательная цель и для беспилотников, и для вражеских артиллеристов. Надо все время быть начеку.

«Каждый день он по-разному. Бывает так, что и полчаса не просидеть, бывает так, что ждем. Десять дней назад примерно была задача ночная. Работали по перекрестку дорог, откуда выходили украинские националисты. То есть в результате трех залпов поразили две колонны, тем самым приблизили победу еще на один день», - рассказал врио командира батареи РСЗО «Ураган» с позывным Вектор.

На этот раз бойцы написали на ракетах фразу «За девочку Нику» - в память об очередном ребенке, погибшем в начале июля при обстреле мирных кварталов Донбасса.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов