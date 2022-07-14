В Бердянске ищут похищенные прежней администрацией картины Айвазовского и Куинджи

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, есть надежда, что картины не успели вывезти за пределы Бердянска.

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Голые стены и пустые картинные рамы. Четыре зала художественного музея в Бердянске опустели. Бывшие руководители и спонсоры галереи в первые месяцы проведения специальной военной операции вынесли отсюда работы Куинджи, Врубеля, Айвазовского, Репина, Коровина и других именитых художников.

«Например, Репин - это достояние нации, картину невозможно продать, она не имеет цены, это достояние народа, она единственная на земле», - сетует директор музея Арсений Мироненко.

По данным оперативников, злоумышленники свернули холсты и пытались вывезти их на подконтрольную Киеву территорию. Надежда на их сохранение все же есть.

«На данный момент проводятся оперативно - следственные мероприятия, картины могут до сих пор находиться в городе», - предположил оперативный сотрудник Михаил.

После инвентаризации художественный музей откроется, как и другой, где хранителям удалось отстоять советские знамена. Сегодня на них пришли посмотреть первые посетители.

«Русская составляющая была отправной точкой. Бердянск родился и был русским городом до 2014 года. Исторически и духовно все связано с большой Россией», - сказал директор музея Бердянска Павел Мусенко.

Неразрывную связь с Россией в Запорожской области ощущают десятки тысяч людей. Всего за месяц документы на российское гражданство подали 3,5 тысячи человек. Анне Фроловой вручили паспорт в день ее рождения.

«Дальнейшее свое будущее я вижу с Россией. Хочу развивать, работать и растить ребенка будучи гражданкой РФ», - заявила она.

Обязательная процедура при получении паспорта - принятие присяги. От волнения у новых граждан страны наворачиваются слезы и дрожат руки.

«Когда играет российский гимн, у меня всегда трепет в душе, все это такое близкое и родное. Теперь мы уже будем вместе», - заверила жительница Бердянска Елена Смирнова.

На входе в миграционный отдел ажиотаж. От желающих получить российский паспорт в коридорах не протолкнуться.

«В соцсетях пишут, что заставляют - нет. На самом деле все добровольно», - рассказал и.о. начальника миграционной службы отдела внутренних дел Бердянска Василий Бороденко.

Бердянск - одновременно и портовый, и курортный город. Здесь много санаториев и баз отдыха. Единственный крупный аквапарк у берега Азовского моря удалось открыть для отдыхающих только в середине сезона. Помогли сотрудники новой администрации. Они связались с теперь уже бывшим хозяином, который сбежал на подконтрольную Киеву территорию, но тот отказался идти навстречу. Тогда было принято решение открыть парк самостоятельно.

Чтобы привлечь посетителей, в три раза снизили цены относительно тех, что были в прошлом сезоне. Теперь здесь, как и восемь лет назад, отдыхают жители Донецка и других городов, обстреливаемых ВСУ.