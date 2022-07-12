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Более 10 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта

Сергей Лебедев
04:38 12.07.2022
Документы начали выдавать ровно месяц назад.
Более 10 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Более 10 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта. Первые документы граждан РФ там выдали месяц назад, 11 июня. О важной цифре сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.

Чиновница также отметила, что сейчас от ударов украинских войск страдают полноправные россияне. При этом это происходит на их родной земле. По ее словам, уже пройдена точка невозврата в Украину.

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей двух регионов Украины - Херсонской и Запорожской областей. 

До этого власти Херсонской области заявили, что русскому языку дадут статус государственного наравне с украинским. Уточняется, что он станет основным языком для делопроизводства, общения и любых вопросов государственного значения.

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