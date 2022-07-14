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В КНДР заявили, что будут развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР

Сергей Лебедев
03:54 14.07.2022
Ранее Северная Корея признала независимость двух республик.
В КНДР заявили, что будут развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
© Фото: Han Yan, Xinhua, Global Look Press
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Северная Корея намерена развивать дружеские отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Накануне глава МИД КНДР направил письма в ДНР и ЛНР, в которых сообщил о признании этих государств.

«Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы», - передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Напомним, ранее украинский МИД заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР из-за признания независимости ДНР и ЛНР. В министерстве заявили, что Киев осуждает решение Северной Корее и отметили, что оно «не имеет юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины».

При этом еще в июне глава КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку России. Он отметил, что проведение специальной военной операции на Украине было вынужденной мерой для обеспечения безопасности РФ.

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