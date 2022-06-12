В стране и мире Ким Чен Ын выразил полную поддержку России Алексей Курильченко Северокорейский лидер отметил усилия российского народа в обеспечении собственной безопасности. © Фото: Валерий Шарифулин РИА Новости Читайте нас на: Глава КНДР Ким Чен Ын в своем поздравительном послании в честь Дня России выразил полную поддержку РФ. Он отметил усилия российского народа в обеспечении безопасности своей страны. «(Российский народ - прим. ред.) достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение», - цитирует агентство Ренхап сообщение северокорейского лидера. Ким Чен Ын отметил, что проведение специальной военной операции на Украине было вынужденной мерой для обеспечения безопасности России. Ранее министр обороны и член Госсовета Китая Вэй Фэнхэ заявил, что КНР поддерживает развитие диалога между российской и украинской сторонами. Вместе с тем, в Китае выступают за проведение переговоров с Россией со стороны США и НАТО для прекращения огня как можно скорее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика