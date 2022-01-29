Президент Италии Маттарелла переизбран на второй срок

Итальянского лидера Серджо Маттарелла переизбрали на второй президентский срок, следует из итогов голосования. Восьмой тур состоялся сегодня вечером в парламенте страны.

В настоящий момент подсчет голосов еще идет, однако 80-летний глава государства уже получил нужные для победы 505 голосов.

Маттарелла родился 23 июля 1941 года в Палермо. в 2015 году 73-летний судья Конституционного суда стал первым в истории страны сицилийцем, занявшим пост президента Италии. Тогда его кандидатуру выдвинула Демократическая партия.

По итальянской Конституции, высшее должностное лицо государства избирается парламентом страны путем тайного голосования на совместном заседании палат с участием представителей всех областей страны.