В Британии определили лидера второго тура выборов премьер-министра страны

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Во втором туре выборов премьер-министра Великобритании лидирует Риши Сунак, он набрал больше всего голосов избирателей. Второе место по итогам голосования занимает Пенни Мордонт. Об этом заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Таким образом, в третий тур выборов прошли пять кандидатов: экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Также уточняется, что из гонки исключили одного кандидата, им стала генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, передает РИА Новости.

Накануне стали известны результаты первого тура выборов премьер-министра Великобритании. Наибольшее количество голосов также набрал Риши Сунак. Второе место заняла Пенни Мордонт. При этом экс-глава британского МИДа Джереми Хант и канцлер Казначейства Надхим Захави не прошли в следующий тур.

Борис Джонсон, подавший в отставку 7 июля, заявил, что задумывается об уходе из политики. Он отметил, что не уверен в необходимости баллотирования на очередных выборах в парламент Великобритании.