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Стали известны результаты первого тура выборов премьер-министра Великобритании

Иван Бенешевич
20:30 13.07.2022
В Лондоне подводят итоги голосования. Во второй тур проходят шесть кандидатов.
Стали известны результаты первого тура выборов премьер-министра Великобритании
© Фото: Steve Taylor, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Шестеро претендентов на пост главы британского правительства вышли во второй тур. Наибольшее количество голосов в первом туре набрал партийный деятель тори, бывший канцлер лондонского Казначейства Риши Сунак. Второе место заняла Пенелопа Мэри Мордонт, младший министр по торговой политике.

Экс-глава британского МИДа Джереми Хант и канцлер Казначейства Надхим Захави не проходят в следующий тур. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на источники в Консервативной партии.

В начале июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера Великобритании. Об участии в выборах нового главы кабмина заявил ряд крупных политиков, в прошлом занимавших министерские должности в правительстве. 

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