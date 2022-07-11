Глава МИД Британии пообещала в случае победы на выборах на пост премьер-министра Королевства снизить налоги и воспрепятствовать успеху России в спецоперации на Украине.

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, вступившая в гонку за пост премьер-министра страны, зарегистрировала сайт своей предвыборной кампании еще в начале июня, то есть за месяц до отставки Бориса Джонсона. Об этом сообщает телеканал Sky News.

При этом публично о своих планах она объявила лишь сейчас. Пообещав в случае победы на выборах снизить налоги и воспрепятствовать успеху России в спецоперации на Украине. Напомним, именно Лиз Трасс в одной из бесед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о перемещении войск внутри российских границ заявила, что Лондон никогда не признает суверенитет нашей страны над Ростовской и Воронежскими областями. Очевидно, министр была уверена в их украинской принадлежности.

Тем временем британская газета The Sun сообщает, что покинувший пост премьер-министра Британии Борис Джонсон может стать специальным посланником Запада на Украине, чтобы вернуть стороны за стол переговоров.

Ранее в СМИ появилась информация, что Борис Джонсон, подавший в отставку 7 июля, задумывается об уходе из политики. При этом он не намерен лишаться депутатского мандата прямо сейчас. Вместе с тем Джонсон не уверен в необходимости баллотирования на очередных выборах в парламент Великобритании по примеру своей предшественницы - Терезы Мэй.