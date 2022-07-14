Шойгу рассказал, как просил Ельцина не передавать Грузии танки, чтобы те не оказались в Абхазии

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В 1992 году Сергей Шойгу, который в то время был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, просил тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина не передавать вооружение Грузии, чтобы избежать эскалации конфликта в Абхазии.

«Когда вводили миротворческие силы уже, я тогда написал записку Борису Николаевичу Ельцину, что нельзя ни в коем случае передавать танки, потому что эти танки через две недели появятся в Абхазии. Не знаю, дошла эта записка, не дошла эта записка, но факт тот, что танки были переданы, и они появились через две недели в Абхазии», - сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда».

Напомним, в 1991 и 1992 году началась активная фаза грузино-югоосетинского конфликта. На фоне развала СССР жители Южной Осетии объявили о создании республики. В январе 1991 года туда были переброшены гразинские войска, и начались вооруженные столкновения. Закончилась острая фаза в июле 1992 года подписанием Сочинских соглашений президентом России Борисом Ельциным и главой Грузии Эдуардом Шеварднадзе.

14 июля 1992 года в регион были введены миротворцы из России, Грузии и Северной Осетии. Операция привела к тому, что десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни. Общее руководство со стороны РФ было возложено на Сергея Шойгу.