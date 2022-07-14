После того как российские миротворцы смогли погасить конфликт, грозивший вылиться в масштабную и разрушительную войну, высокую оценку их действиям дали в ОБСЕ.

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Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл решающий момент в урегулировании грузино-осетинского конфликта в 1992 году. Тогда удалось предотвратить большую войну в Закавказье.

Третье июля 1992 года. Протокол рабочей встречи сторон по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Это обычный рабочий документ. И наверное, не стоит цитировать, что в нем написано, в подробностях. Ведь самые важные слова находятся в самом начале - «стороны договорились».

«Пожалуй, основным решающим моментом была вот эта встреча с Тенгизом Китовани. Я представлял Россию, и Сергей Хетагуров - он был председателем Совета министров Осетии Северной. Я очень хорошо помню этот момент, по-моему, в Тбилиси переговорили с Шеварднадзе. Вышли, когда уже после всех разговоров сели, и стало понятным, что мы это можем сделать. То есть это уже не бумага, уже есть комиссия, уже есть силы», - заявил Шойгу в фильме «Первая миротворческая» на телеканале «Звезда».

Именно в Южной Осетии в 1992 году были заложены традиции российского миротворчества. После того как российские миротворцы смогли погасить конфликт, грозивший вылиться в масштабную и разрушительную войну, высокую оценку их действиям дали в ОБСЕ. Впоследствии за помощью к России неоднократно обращались и другие страны.

Введенные в зону конфликта миротворческие силы представляли собой смешанную контрольную комиссию. Она имела в своем распоряжении три мотострелковых батальона - один от России, один от Грузии и еще один - от Республики Северная Осетия.