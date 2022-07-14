По словам Сергея Шойгу, когда он периодически появлялся в Южной Осетии, следующие поколения миротворцев, которые там стояли, говорили: «все-таки, как грамотно сделаны документы, вот не подкопаешься ни с одной стороны».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил итоги миротворческой операции в Южной Осетии в 1992 году. Он сделал это в рамках фильма «Первая миротворческая» телеканала «Звезда».

«И, конечно, сегодня с хорошей ностальгией смотрю, что работали быстро, эффективно. Это была первая на территории Советского Союза миротворческая операция, когда была остановлена война», - отметил Шойгу.

По словам Сергея Шойгу, когда он периодически там появлялся, следующие поколения миротворцев, которые там стояли, говорили: «все-таки, как грамотно сделаны документы, вот не подкопаешься ни с одной стороны».

Ранее министр обороны России рассказал, с чем столкнулся в Цхинвале во время грузино-осетинского конфликта 1992 года. Шойгу вспомнил, что российской делегации предстояло не только решить вопросы, связанные с размещением беженцев и эвакуацией раненых, но и убедить обе стороны конфликта сложить оружие.

Кроме этого, заместитель министра обороны России Руслан Цаликов раскрыл роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году.



Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов