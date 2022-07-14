Пушилин: обстрел Донецка, в ходе которого погибли гражданские, велся из гаубиц М777

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военные обстреляли автовокзал Донецк из 155-мм гаубиц М777, заявил глава ДНР Денис Пушилин. На месте работает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

По словам Пушилина, погибли два человека, еще три человека получили ранения. Как утверждает глава ДНР, никаких военных объектов в районе автостанции не было. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали водитель и пассажирка маршрутки.

Накануне корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев заявил, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.

Ранее Народная милиция ЛНР показала на видео взятую в качестве трофея гаубицу М777. Эти артиллерийские установки официальный Киев получает от США и Канады.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.