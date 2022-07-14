В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

Пушилин: обстрел Донецка, в ходе которого погибли гражданские, велся из гаубиц М777

Андрей Аркадьев
15:54 14.07.2022
Жертвами обстрелов стали два человека, еще трое получили ранения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Украинские военные обстреляли автовокзал Донецк из 155-мм гаубиц М777, заявил глава ДНР Денис Пушилин. На месте работает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

По словам Пушилина, погибли два человека, еще три человека получили ранения. Как утверждает глава ДНР, никаких военных объектов в районе автостанции не было. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали водитель и пассажирка маршрутки.

Накануне корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев заявил, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.

Ранее Народная милиция ЛНР показала на видео взятую в качестве трофея гаубицу М777. Эти артиллерийские установки официальный Киев получает от США и Канады.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:00 Вопросы истории
Шойгу рассказал, с чем столкнулся в Цхинвале во время грузино-осетинского конфликта 1992 года
15:40 В стране и мире
Видео
ВСУ обстреляли Донецк, есть погибшие
14:25 В стране и мире
Власти Новой Каховки заявили, что после обстрелов ВСУ пострадали целые семьи
13:18 В стране и мире
Путин приравнял к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий
13:15 В стране и мире
Видео
Директор Краско сообщил, что у попавшего в больницу артиста нашли жидкость в легких
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.