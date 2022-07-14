ВСУ обстреляли Донецк, есть погибшие

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские войска обстреляли автовокзал Донецка, есть погибшие, сообщил корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Жертвами обстрелов стали водитель и пассажирка маршрутки. Еще три человека получили ранения. На видеозаписях видно, что в некоторых автобусах выбиты стекла.

Как утверждает глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ применили гаубицы М777.

Ранее Минобороны России сообщило, что за все время спецоперации, которую проводят Вооруженные силы РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, противник потерял более 3 000 орудий полевой артиллерии и минометов, более 380 самолетов и вертолетов, более 1 500 беспилотников и более 4 000 танков и бронемашин.