В стране и мире Материалы Следствия Новые удары артиллерией: ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра Андрей Аркадьев Как сообщил корреспондент, в связи с угрозой остановлены движения трамвайных маршрутов. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев рассказал о ситуации в Донецке. По его словам, город продолжает хаотично обстреливать артиллерия ВСУ. «Только что в центральной части города мы услышали пять громких хлопков. Как объяснили военные, так работают силы ПВО, чтобы пресечь очередные "прилеты" со стороны позиций ВСУ в Кировский и Кубышевский районы, которые чаще всего вместе с Петровским подвергаются обстрелам. Вот и сегодня туда прилетали снаряды, погибли два человека, один человек ранен», - сказал он. По словам корреспондента, снаряд РСЗО «Град» попал в крышу жилого дома, пробил потолок. Он рассказал, что ближе к пяти вечера обстрелы возобновились. «Сообщается о трех "прилетах" снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В связи с угрозой остановлены движения трамвайных маршрутов», - добавил он. Командир группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ с позывным Беркут рассказал «Звезде» о выполнении задач в Мариуполе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика