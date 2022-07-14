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Языковой омбудсмен обвинил Зеленского в использовании негосударственного языка

Виктория Ивашечкина
15:49 14.07.2022
В качестве примеров нарушения президентом языкового закона были приведены его встречи с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном и режиссером Шоном Пенном.
Языковой омбудсмен обвинил Зеленского в использовании негосударственного языка
© Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, globallookpress
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В офисе уполномоченного по защите украинского языка рассказали, что президент страны Владимир Зеленский в условиях военного положения использует в выступлениях негосударственный язык. Таким образом, политик нарушает законодательство.

«В условиях военного положения отдельные чиновники нарушают закон "О государственном языке". Таковы результаты обзора относительно применения государственного языка должностными лицами», - сказано в заявлении на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

Утверждается, что случаи применения негосударственного языка были зафиксированы в выступлениях президента Украины, советников руководителей государственных органов во время общения с зарубежными представителями.

В качестве примеров нарушения Владимиром Зеленским языкового закона были приведены его встречи с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном и режиссером Шоном Пенном.

Ранее сообщалось, что Одесская область вводит запрет на преподавание русского языка и литературы с 1 августа. Из образовательной программы будут исключены произведения русских писателей. Отмечается, что они будут заменены на авторов из других стран. 

Кроме этого, с 1 сентября в школах Николаева также введут запрет на использование русского языка. Также в учебных учреждениях не будут проводить никаких факультативов, курсов на русском языком.

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