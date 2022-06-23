Одесская область с 1 августа вводит запрет на преподавание русского языка и литературы

Указано, что данные дисциплины - русский язык и литература - предлагалось оставить как факультатив, но от них было решено отказаться полностью со слов представителя военной администрации области Александра Лончака.

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Одесская область вводит запрет на преподавание русского языка и литературы с 1 августа. Сообщается, что учебники уже изъяты.

Также из образовательной программы исключены произведения русских писателей. Отмечается, что они будут заменены на авторов из других стран.

Вместе с тем указано, что данные дисциплины предлагалось оставить как факультатив. Но, по словам директора Департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александра Лончака, от них было решено отказаться полностью.

«Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях», - приводит ТАСС информацию украинского издания «Страна».

Информируется, что такое решение приняли учебные заведения при составлении учебной программы на 2022-2023 годы.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в школах Николаева запретят преподавание русского языка.

Также и мэр Одессы Геннадий Труханов выражал свою обеспокоенность усилившейся ненавистью «ко всему русскому». Тогда он высказал возражение переименованию улицы Пушкина, которая расположена рядом с городской мэрией.