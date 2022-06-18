В школах Николаева запретят русский язык с 1 сентября

В учебных заведениях не будут проводить никаких факультативов, курсов на русском языке.

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В школах Николаева запрет на использование русского языка введут с 1 сентября. Об этом сообщила член исполкома николаевского горсовета Екатерина Стоколяс.

«Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева», - отметила Стоколяс в Facebook*.

Так, с 1 сентября текущего года в николаевских школах не будут проводить никаких факультативов, курсов на русском языком.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области заявили, что русскому языку будет дан статус государственного наравне с украинским. Он станет основным языком для делопроизводства, общения и любых вопросов государственного значения.

Об этом в мае заявил заместитель главы военно-гражданской администрации освобожденной от украинских националистов Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что украинский язык власти запрещать не станут.

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