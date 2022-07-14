«Из ушей пошла кровь»: пережившая обстрел жительница Донецка описала украинский артудар

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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев работает на месте трагедии в Донецке - украинские боевики обстреляли город из артиллерии. В ходе обстрела погибло двое человек, ранено еще трое.

«Мой дядя лежит. Он был в маршрутке, он водитель маршрутки. Меня оглушило, я спряталась за той лавочкой. Меня оглушило и из ушей пошла кровь», - заявила «Звезде» попавшая под украинский обстрел жительница Донецка.

Как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, обстрел велся из 155-мм украинских гаубиц М777 производства Соединенных Штатов Америки.

Пушилин заявил журналистам, что они сами могут убедиться в отсутствии военных вокруг - вражеский обстрел имел целью уничтожение гражданского населения.