Участник миротворческой операции в Южной Осетии рассказал, как Шойгу вел переговоры

Операцию до сих пор называют образцом урегулирования вооруженных конфликтов. Она привела к тому, что десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ровно 30 лет назад началась первая в истории современной России миротворческая операция по урегулированию грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии. В регион 14 июля 1992 года вошли трехсторонние миротворческие силы, чтобы остановить кровопролитие.

Операцию до сих пор называют образцом урегулирования вооруженных конфликтов. Она привела к тому, что десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни. Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Шойгу буквально разрывался между Владикавказом, Цхинвалом и Тбилиси. Это была настоящая челночная дипломатия, которую осваивали на ходу. Впрочем, тогда этого термина в России никто еще не знал. Больше в ходу было слово «посредники».

«Мы мотались каждый день то в Тбилиси к Шеварднадзе, то в Гори встречались с Китовани. Очень много было всяких нюансов при этих встречах. Но в конечном итоге нам удалось договориться по применению вооруженных сил трех сторон для осуществления миротворческой миссии», - поделился заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев.

Переговоры шли тяжело. Грузинская сторона чувствовала, что в данный момент силы на ее стороне, и крайне скептически реагировала на предложение России и Южной Осетии. Однако напор и энергия главы российской делегации в долгой полемике с грузинской дали результат.

Юрий Инюцын, который был в 1992 году сотрудником ГКЧС России, рассказал о деталях переговоров Шойгу с министром обороны Грузии Тенгизом Китовани.

«И Китовани решил взять как бы инициативу в свои руки. Шойгу так чуть-чуть привстал и сказал: "Я представитель великой России и прошу к этому относиться адекватно". Как-то примерно так. Он то есть тем самым осадил Китовани, тот не посмел ему возразить», - рассказал Инюцын.

Другие детали уникальной операции будут рассказаны в фильме «Первая миротворческая». Смотрите премьеру 14 июля на телеканале «Звезда».