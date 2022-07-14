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В ДНР сообщили об огневом контроле над всеми дорогами, ведущими в Северск

Тимур Шерзад
11:57 14.07.2022
По словам главы республики Дениса Пушилина, это еще не полноценный котел - но теперь снабжение между Северском и основными украинскими силами будет значительно затруднено.
В ДНР сообщили об огневом контроле над всеми дорогами, ведущими в Северск
© Фото: Evgeny Philippov, Globallookpress
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Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об установлении огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Северск. 

«На передовой ситуация следующая - видимые улучшения позиций на фронте на северо-востоке республики. Это, конечно, то, что Северск перешел практически под оперативное окружение. То есть это не физическое окружение, это не котел, но тем не менее все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций», - заметил Пушилин в эфире Первого канала. 

А в Луганской Народной Республике тем временем продемонстрировали украинскую трофейную 155-мм гаубицу М777 американского производства. Видно, что захваченная гаубица обгорела, также на ней видны следы маскировочной сети. 

Также «Звезда» показывала кадры обезвреживания мин на железнодорожных путях в Харьковской области.

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