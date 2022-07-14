Работают саперы ВС РФ: кадры обезвреживания мин на ж/д путях в Харьковской области

В отличие от украинских войск, отступавших и разрушавших все, что можно, российские бойцы занимаются восстановлением всей местной инфраструктуры. И, конечно, основные усилия сосредоточены на особо важных участках.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Харьковской области продолжают работу по разминированию железнодорожных путей саперы Вооруженных сил Российской Федерации. Обнаруженный неразорвавшийся украинский боеприпас взлетает на воздух. Безопасно и подготовлено. Здесь работают исключительно профессионалы.

Сегодня у бойцов задача, вроде, и не особо сложная - проверка давно неиспользуемой железной дороги. По налету ржавчины на рельсах можно четко определить, что при украинской власти эта ветка давно не использовалась. Но даже эту дорогу при отступлении украинские нацисты все равно подорвали, целенаправленно выведя из строя.

Как говорят специалисты, на этот раз это был не целенаправленный подрыв мины или какого-то тротилового устройства, а предположительно - ракетный удар, скорее всего, системой «Град». Первая ракета попала прямо по центру, разбив пути, ну и совсем рядом - еще одна большая воронка от следующего снаряда.

Есть, конечно, и еще одна версия - именно некачественный подрыв. Дело в том, что опытный сапер заложил бы взрывчатку под соединение опор моста и путей. Но в украинской армии слишком много дилетантов, и это, с одной стороны, хорошо, но в то же время и непредсказуемо. Саперы больше опасаются именно таких непрофессионалов.

«Видно, когда работал специалист, а когда - дилетанты. То есть некоторые минные поля видно сразу - они как на ладони лежат, а некоторые приходится искать очень тщательно с применением приборов поиска», - сказал позывной «Тропа», сапер ВС РФ.

Медленный проход вдоль путей. Внимательность к любым деталям. Саперы заметили брошенную украинскую каску. Ни в коем случае - пока не проведена проверка - ни один предмет трогать нельзя - это первая заповедь не только сапера, но и любого, кто оказался в зоне боевых действий. Предмет проверяют с помощью так называемой «кошки» - резкий рывок крюка на веревке из обязательного укрытия.

«Разрушенный железнодорожный мост на ж/д направлении имеет конструкцию железобетонных пролетных строений, которые дальнейшему использованию не подлежат. Будут демонтированы и применены пакетные пролетные строения, изготовленные силами железнодорожных войск», - рассказал начальник отдела инженерной разведки позывной «Нева».

Саперы используют и проверенные временем «щупы», и совершенно разные, самые современные средства обнаружения мин, металла и подземных коммуникаций. Зона «Участок» для проведения восстановительных работ проверена. Дальше нужно решить, как привести в рабочее состояние эту железнодорожную ветку. Но сначала - подрыв.

А затем - пила, автоген, сварка. Каждое действие здесь сначала тщательно вымеряется. Изучается грунт, конструкция путепровода, материалы, и как оптимально можно все это восстановить - все-таки работают военные инженеры.

В отличие от украинских войск, отступавших и разрушавших все, что можно, российские бойцы занимаются восстановлением всей местной инфраструктуры. И, конечно, основные усилия сосредоточены на особо важных участках.

«Мы осматриваем железнодорожные пути, фиксируем, фото-, видеофиксация идет, записываем все в журнал и далее делаем карту-схему разрушений ж/д участка и передаем эти данные в вышестоящий штаб. Это очень важная работа. Потому что без подвоза материальных средств и боеприпасов, наступление дальнейшее невозможно», - отметил начальник технической разведки позывной «Крым».

В зоне проведения специальной военной операции восстанавливать придется тысячи самых разных объектов. И, прежде всего, это дороги, мосты и другие коммуникации. Делать это военным инженерам приходится зачатую буквально в паре километров от линии фронта, где пока и не думает стихать артиллерийская канонада.

Ранее командир группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Беркут» рассказал «Звезде» о поставленных в Мариуполе задачах. Он отметил, что сейчас в жару действовать тяжело, с учетом того, что костюм сапера в полной экипировке весит почти 40 килограммов. Поэтому военнослужащие работают 40 минут, затем 20 минут отдыхают, после чего снова возвращаются к работе. Он также рассказал о многообразии найденных взрывоопасных предметов.