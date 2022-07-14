Экономист рассказал о последствиях санкционной политики Брюсселя для ЕС

На фоне энергетического кризиса, в странах ЕС растет инфляция, цены и стоимость производства товаров и услуг.

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Экономический кризис в Европе достиг пика за последние 20 лет. К такому выводу пришел профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«В странах ЕС происходит резкое падение реальных доходов населения. Это связано с быстром ростом инфляции. В странах Прибалтики, например, она составляет 21%. Если взять Великобританию, то там она превышает 8,5%. Самая благополучная Швейцария, которая всегда отличалась стабильностью, показывает инфляцию в 3,5%», - заявил Сафонов.

На фоне таких экономических «качелей» все больше европейских бизнесменов задумываются о сокращении производства или о закрытии своих компаний. Задействованные на этих предприятиях люди недополучают заработную плату. На этом фоне зреет недовольство граждан, уточнил экономист.

«Население недовольно тем, что делает правительство. Это отразилось на политическом кризисе в Великобритании, это критика в адрес канцлера Германии Шольца и те проблемы, с которыми столкнулись фермеры Голландии, которых поддерживает большая часть населения», - отметил Сафонов.

Основная причина подобных протестных настроений - нестабильность экономического развития стран Европы, в условиях разрыва экономических связей с Россией, напомнил профессор. Что касается одной из самых благополучных экономик Европы, то ее постепенная стагнация обусловлена зависимостью от Москвы, сказал он.

«В 2021 году Германия на 55% зависела от нас по поставкам газа, где-то на 50% по углю и на 25% по нефти. Если мы берем немецкую промышленность, то ее основные мощности связаны с химией и металлургией. Отказ от нашей дешевой энергии и переход на иные альтернативные формы может привести к удорожанию продукции, которую производят компании», - констатировал эксперт.

Все это повлечет ха собой удорожание европейских товаров и падение их конкурентоспособности, считает Сафонов. Сейчас уровень инфляции в Германии составляет 6,5-7% и это только середина года, уточнил он. Окончательный счет за разрыв отношений с Россией жителям страны выставят через несколько месяцев. Энергетический кризис в Европе стал следствием отказа от дешевых и качественных российских энергоносителей. Так страны коллективного Запада отреагировали на специальную военную операцию ВС РФ по защите Донбасса.