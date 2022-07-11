Газовая истерика: как в Европе нарастают панические настроения из-за остановки газопровода «Северный поток»

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Поставки газа по «Северному потоку» приостановлены с 11 июля. Это связано с проведением профилактических работ. Новость вызвала повышенное внимание, особенно на Западе, где сейчас в разгаре тяжелейший энергетический кризис. Чтобы как-то исправить положение, Германия убедила Канаду в обход санкций вернуть ей отправленную на ремонт турбину немецкой фирмы Siemens, чтобы потом переправить ее в Россию.

На официальном сайте Nordstream обновление - подача газа в Европу приостановлена: ремонтные работы начинаются 11 июля и продлятся десять дней. Эта практика - ежегодная, только этим летом для европейцев есть риск остаться без энергоресурсов.

«Для Германии раньше было несколько источников - "Северный поток" и газопровод "Ямал-Европа" через Украину. А сейчас "Северный поток" не на полную мощность, "Ямал- Европа" не работает, Украина отказывается использовать все газопроводы», - объясняет ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Проблему мог бы решить «Северный поток - 2», но сами же немцы, основные потребители, разводят руками - сертификация этого проекта приостановлена. Существует еще и проблема с турбинами - в проекте их несколько: четыре импортных и две российских. Трубы «Северного потока» лежат в Балтийском море на глубине 210 метров. Давление воды составляет 21 атмосферу, внутри трубы - 220. За счет турбин, а, именно, двигателей для насосов, и поддерживается это давление - без них работа немыслима. К тому же, чем меньше турбин в работе, тем меньше подается газа - и вот одна из них, находящаяся на ремонте в Канаде, оказалась заблокирована из-за санкций.

«Одной турбины уже нет, вторая остановлена, поставки сильно ограничены. Если не будет решен вопрос обслуживания четырех агрегатов "Сименса", в результате может оказаться, что только на российских турбинах, то есть на 20 процентах (мощности будет работать газопровод. - Прим.ред.) - 12 -13 миллиардов кубов газа в год», - говорит ректор РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, профессор Виктор Мартынов.

Именно по техническим причинам, о чем неоднократно заявляли в «Газпроме», уходило только 40 процентов газа от всей мощности. Европейские чиновники же до последнего упорно заявляли, что низкая пропускная способность - ничто иное, как политическое давление. В итоге Еврокомиссия под давлением Берлина, осознавая всю серьезность ситуации, вынуждает Оттаву отказаться от собственных рестрикций и вернуть в газопровод турбину.

Канада согласилась. Решение поддержали и США. Поддержали не по доброй воле, а от безысходности - Вашингтон, который лоббировал идеи отказа от «Северного потока - 2», подсаживая Европу на свой, дорогой и менее эффективный продукт, сейчас предложить Европе ничего не может - в Оклахоме сгорел крупнейший завод по производству СПГ. Газовая тревога у стран-саттелитов нарастает.

«Будет проблема не только для Германии, но и для Франции, и для Нидерландов, Австрии, Италии, ряда других стран. Если посмотреть на газовый баланс - будет проблема для всей Европы. Это сокращение работающих предприятий, ужесточение экономии, которое будет развиваться в промышленности», - отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Решение о возврате турбины в обход своих же санкций принято - ожидается, что она прибудет в Россию после окончания профилактических работ. Если этому ничего не помешает. Ситуацией возмущены на Украине - в Киеве в МИД вызвали поверенного Канады, призывая приостановить процесс.