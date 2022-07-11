В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Газовая истерика: как в Европе нарастают панические настроения из-за остановки газопровода «Северный поток»

Россина Бодрова
22:08 11.07.2022
Плановые ремонтные работы на газопроводе продлятся десять дней, однако европейцы очень боятся остаться без голубого топлива.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Газпром
Читайте нас на:

Поставки газа по «Северному потоку» приостановлены с 11 июля. Это связано с проведением профилактических работ. Новость вызвала повышенное внимание, особенно на Западе, где сейчас в разгаре тяжелейший энергетический кризис. Чтобы как-то исправить положение, Германия убедила Канаду в обход санкций вернуть ей отправленную на ремонт турбину немецкой фирмы Siemens, чтобы потом переправить ее в Россию.

На официальном сайте Nordstream обновление - подача газа в Европу приостановлена: ремонтные работы начинаются 11 июля и продлятся десять дней. Эта практика - ежегодная, только этим летом для европейцев есть риск остаться без энергоресурсов.

«Для Германии раньше было несколько источников - "Северный поток" и газопровод "Ямал-Европа" через Украину. А сейчас "Северный поток" не на полную мощность, "Ямал- Европа" не работает, Украина отказывается использовать все газопроводы», - объясняет ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Проблему мог бы решить «Северный поток - 2», но сами же немцы, основные потребители, разводят руками - сертификация этого проекта приостановлена. Существует еще и проблема с турбинами - в проекте их несколько: четыре импортных и две российских. Трубы «Северного потока» лежат в Балтийском море на глубине 210 метров. Давление воды составляет 21 атмосферу, внутри трубы - 220. За счет турбин, а, именно, двигателей для насосов, и поддерживается это давление - без них работа немыслима. К тому же, чем меньше турбин в работе, тем меньше подается газа - и вот одна из них, находящаяся на ремонте в Канаде, оказалась заблокирована из-за санкций.

«Одной турбины уже нет, вторая остановлена, поставки сильно ограничены. Если не будет решен вопрос обслуживания четырех агрегатов "Сименса", в результате может оказаться, что только на российских турбинах, то есть на 20 процентах (мощности будет работать газопровод. - Прим.ред.) - 12 -13 миллиардов кубов газа в год», - говорит ректор РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, профессор Виктор Мартынов.

Именно по техническим причинам, о чем неоднократно заявляли в «Газпроме», уходило только 40 процентов газа от всей мощности. Европейские чиновники же до последнего упорно заявляли, что низкая пропускная способность - ничто иное, как политическое давление. В итоге Еврокомиссия под давлением Берлина, осознавая всю серьезность ситуации, вынуждает Оттаву отказаться от собственных рестрикций и вернуть в газопровод турбину.

Канада согласилась. Решение поддержали и США. Поддержали не по доброй воле, а от безысходности - Вашингтон, который лоббировал идеи отказа от «Северного потока - 2», подсаживая Европу на свой, дорогой и менее эффективный продукт, сейчас предложить Европе ничего не может - в Оклахоме сгорел крупнейший завод по производству СПГ. Газовая тревога у стран-саттелитов нарастает.

«Будет проблема не только для Германии, но и для Франции, и для Нидерландов, Австрии, Италии, ряда других стран. Если посмотреть на газовый баланс - будет проблема для всей Европы. Это сокращение работающих предприятий, ужесточение экономии, которое будет развиваться в промышленности», - отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Решение о возврате турбины в обход своих же санкций принято - ожидается, что она прибудет в Россию после окончания профилактических работ. Если этому ничего не помешает. Ситуацией возмущены на Украине - в Киеве в МИД вызвали поверенного Канады, призывая приостановить процесс.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:03 Армия
Видео
Работать будет: как в Северодонецке планируют восстановить завод «Азот»
18:09 В стране и мире
СМИ: Дроздов потерял сознание на съемках в Москве
18:01 В стране и мире
Украинский предприниматель Ринат Ахметов продает медийный бизнес в пользу государства
17:46 В стране и мире
Видео
В подмосковных Люберцах автомобиль каршеринга наехал на остановку с людьми
16:36 В стране и мире
В Крыму перевернулся микроавтобус с детьми
Популярное
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.