В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД заявили, что ответ на санкции против РФ может быть болезненным для Запада

Максим Крюков
04:55 13.07.2022
Дмитрий Биричевский отметил, что российская сторона оставляет за собой право на ужесточение своих мер.
В МИД заявили, что ответ на санкции против РФ может быть болезненным для Запада
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Ответные санкции России могут быть весьма болезненными для западных стран. С таким заявлением выступил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», - приводят его слова РИА Новости.

Биричевский добавил, что страны Запада изнуряют свою экономику, вводя ограничительные меры в отношении России. Также он подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право на ужесточение своих мер.

Ранее стало известно, что жители Кипра обеспокоены своим будущим в связи с присоединением государства к антироссийским санкциям. Население страны, которая долгие годы экономически зависела от РФ, обеспечивающей поток туристов и серьезные инвестиции, опасается тяжелых последствий нынешней политики. Хотя туристы из РФ были вторыми по численности гостями Кипра после британцев, именно они, согласно СМИ, тратили больше средств на отдых. Кроме того, более 25% иностранных инвестиций на острове идут от российских предпринимателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Точечные залпы по технике ВСУ: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации
01:26 В стране и мире
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
20:21 В стране и мире
ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке
20:41 В стране и мире
Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Роскосмосом по ExoMars
19:36 Армия
Видео
Руководство МО РФ провело встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.