В МИД заявили, что ответ на санкции против РФ может быть болезненным для Запада

Дмитрий Биричевский отметил, что российская сторона оставляет за собой право на ужесточение своих мер.

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Ответные санкции России могут быть весьма болезненными для западных стран. С таким заявлением выступил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», - приводят его слова РИА Новости.

Биричевский добавил, что страны Запада изнуряют свою экономику, вводя ограничительные меры в отношении России. Также он подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право на ужесточение своих мер.

Ранее стало известно, что жители Кипра обеспокоены своим будущим в связи с присоединением государства к антироссийским санкциям. Население страны, которая долгие годы экономически зависела от РФ, обеспечивающей поток туристов и серьезные инвестиции, опасается тяжелых последствий нынешней политики. Хотя туристы из РФ были вторыми по численности гостями Кипра после британцев, именно они, согласно СМИ, тратили больше средств на отдых. Кроме того, более 25% иностранных инвестиций на острове идут от российских предпринимателей.