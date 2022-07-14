Жизнь на лодках: как в районах Якутии справляются с потопом

От наводнения пострадали не только дома и хозяйственные постройки, а также полностью уничтожены огороды.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Якутии из-за наводнения объявили режим ЧС регионального масштаба. В воде оказались сразу несколько поселков. Один из них после прорыва дамбы полностью затоплен. Уровни в местных реках превышают критические отметки как минимум на полметра. Судя по прогнозом, ситуация будет ухудшаться. Пик паводка ожидают не раньше четверга.

Под толщей воды оказалась скрыта дорога, соединявшая небольшой посёлок Бекентес и райцентр Батагай. Из-за проливных дождей уровень воды в реке Адыча поднялся больше чем на метр. Дамба просто не выдержала. И теперь население, а это почти 900 человек, оказалось отрезанным. Из-за угрозы аварий на ЛЭП пришлось отключить и свет.

Передвигаться по посёлку можно только на лодке, но они есть не у всех. В основном в нем живут старики и женщины с маленькими детьми. Спасатели помогают им эвакуироваться в безопасное место. Многие уезжают к родственникам или в пункты временного размещения.

Затоплены около четырех десятков домов и больше 150 приусадебных участков. Тем, кто всё же решил остаться, оказывают помощь. На лодках привозят воду, продукты и медикаменты. Везде, куда вода еще не дошла, экстренно возводят земляные насыпи. Для этого используют всю коммунальную технику, которая есть в наличии.

В ночь на среду почти полностью ушел под воду и якутский город Верхоянск. В зоне бедствия оказались более тысячи человек. Местные власти сообщают, что вышедшая из берегов река затопила все улицы и придворовые территории. Частично приостановлена подача электроэнергии.

Напомним, весной Якутия уже страдала от паводка. Ледовые заторы заставляли реки выходить из берегов. Сейчас причина в дождях, которые льют почти без перерыва с прошлой недели.

От наводнения пострадали не только дома и хозяйственные постройки. Полностью уничтожены огороды. Местные жители останутся в этом году без урожая. Власти региона держат ситуацию на особом контроле. В посёлках, где вода отступает оперативно приступают к ликвидации последствий. Дома просушивают и восстанавливают. Населению обещают оказать всю необходимую помощь.