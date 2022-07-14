В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жизнь на лодках: как в районах Якутии справляются с потопом

Мария Герман
Сергей Лебедев
00:21 14.07.2022
От наводнения пострадали не только дома и хозяйственные постройки, а также полностью уничтожены огороды.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Якутии из-за наводнения объявили режим ЧС регионального масштаба. В воде оказались сразу несколько поселков. Один из них после прорыва дамбы полностью затоплен. Уровни в местных реках превышают критические отметки как минимум на полметра. Судя по прогнозом, ситуация будет ухудшаться. Пик паводка ожидают не раньше четверга.

Под толщей воды оказалась скрыта дорога, соединявшая небольшой посёлок Бекентес и райцентр Батагай. Из-за проливных дождей уровень воды в реке Адыча поднялся больше чем на метр. Дамба просто не выдержала. И теперь население, а это почти 900 человек, оказалось отрезанным. Из-за угрозы аварий на ЛЭП пришлось отключить и свет.

Передвигаться по посёлку можно только на лодке, но они есть не у всех. В основном в нем живут старики и женщины с маленькими детьми. Спасатели помогают им эвакуироваться в безопасное место. Многие уезжают к родственникам или в пункты временного размещения.

Затоплены около четырех десятков домов и больше 150 приусадебных участков. Тем, кто всё же решил остаться, оказывают помощь. На лодках привозят воду, продукты и медикаменты. Везде, куда вода еще не дошла, экстренно возводят земляные насыпи. Для этого используют всю коммунальную технику, которая есть в наличии.

В ночь на среду почти полностью ушел под воду и якутский город Верхоянск. В зоне бедствия оказались более тысячи человек. Местные власти сообщают, что вышедшая из берегов река затопила все улицы и придворовые территории. Частично приостановлена подача электроэнергии.

Напомним, весной Якутия уже страдала от паводка. Ледовые заторы заставляли реки выходить из берегов. Сейчас причина в дождях, которые льют почти без перерыва с прошлой недели.

От наводнения пострадали не только дома и хозяйственные постройки. Полностью уничтожены огороды. Местные жители останутся в этом году без урожая. Власти региона держат ситуацию на особом контроле. В посёлках, где вода отступает оперативно приступают к ликвидации последствий. Дома просушивают и восстанавливают. Населению обещают оказать всю необходимую помощь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:39 В стране и мире
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
23:01 Армия
МО РФ: боевики ВСУ заняли несколько больниц и роддомов в Одесской области
23:00 В стране и мире
Видео
Тушите свет: как в Европе пытаются экономить энергию в преддверии суровой зимы
20:23 В стране и мире
В МВД ЛНР заявили, что силы республики зашли в городскую черту Соледара
20:12 В стране и мире
Экс-замглавы МЧС Гуровича заключили под стражу
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.