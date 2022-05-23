Кругом вода: жители Якутии передвигаются на лодках из-за масштабного паводка

Десятки домов ушли под воду в Якутске из-за паводка. В пригородах ввели режим ЧС, людей эвакуируют. Дамбы не выдерживают, дороги размыло. Чтобы освободить водоемы от заторов, спасатели взрывают лед.

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Уже во второй раз Александр Суркомов вынужден не подходить, а подплывать к своему дому на лодке. В 2013 году его дом затопило под самую крышу, сейчас вода выше порога, но и этого уровня хватило, чтобы нанести ощутимый ущерб.

«Ночью проснулись от лая, а тут уже течение шло. Собрали, что успели. Машина в гараже утонула», - сказал Суркомов.

Утонувшие машины можно встретить практически во дворах. Мебель, бытовая техника, стройматериалы, все оказалось в воде. Люди в шоковом состоянии пытаются подсчитать убытки. Вода пришла ночью, когда все спали. Времени собрать имущество просто не было.

Уровень воды повысился, самая крупная река в Сибири Лена вскрылась ото льда. Выходят из берегов также Вилюй, Яна и Колыма. В селе Едейцы едва успели эвакуировать около шестисот человек.

Мощный поток отрезал поселок Капитоновка в Якутии от других населенных пунктов. Дамба не выдержала напора и местные жители оказались в ловушке. Вода залила дворы и дороги. Трасса в сторону столицы республики перекрыта.

По меньшей мере десять домов оказались затопленными в пригороде Якутска в селе Тулагино. Уровень воды стал расти после того, как ниже по течении по реке Лена образовался крупный ледовый затор. Чтобы избежать их на реках и не допустить дальнейшего подтопления, на лед выходят подрывники.

Они освобождают водоемы от ледяного панциря. Там, где есть опасность подтопления, специалисты укрепляют берега и насыпают дамбы. В первую очередь защищают важные объекты жизнеобеспечения.

Пост безопасности развернут и в самом Якутске. Вышедшая из берегов Лена по прогнозам может затопить сразу несколько населенных пунктов. Из самых опасных зон вывозят жителей. Их заселяют в пункты временного пребывания. В случаях крайней необходимости людей перевозят на вертолете и с помощью аэроботов. Для оперативного реагирования на территории Якутии введен режим ЧС. Пик подтоплений ожидают в ближайшие несколько дней.